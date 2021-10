박기영 신임 금통위원 취임…"중앙은행 독립성 유지·정책 조합 고민해야"

신임 한은 금통위원 취임사

"국민경제의 건전한 발전에 일조할 것"

[아시아경제 장세희 기자]박기영 신임 금융통화위원은 중앙은행의 독립성을 유지하면서 재정정책·거시건전성 정책과의 정책 조합을 함께 고민해야 한다고 강조했다. 향후 포스트 코로나19 상황에서 통화정책을 어떻게 운용할지 고민해야 한다고 덧붙였다.

6일 한국은행은 박 금통위원이 새로 취임했다고 밝혔다.

박 신임 금통위원은 취임사를 통해 "현재 중앙은행은 단기, 중장기 모든 시계에서 새로운 도전에 직면하고 있다"고 강조했다.

그는 "단기적으로는 포스트 코로나 상황에 통화정책을 어떻게 운용할지 고민해야 한다"며 "중장기적으로는 인구구조의 변화, 4차 산업혁명, 기후 리스크 등을 고려한 중앙은행의 역할이 요구되고 있다"고 덧붙였다. 그러면서 "임기 동안 국민경제의 건전한 발전에 일조할 수 있도록 열심히 하겠다"고 밝혔다.

한편 박 위원은 한은법 제16조에 따라 고 전 위원의 잔여 임기인 2023년 4월 20일까지 1년 7개월간 금통위원직을 맡게 된다.

다음은 취임사 전문.

안녕하십니까? 이번에 새로 금통위원직을 맡게 된 박기영입니다. 대내외적으로 불확실성이 높은 시점에서 금통위원이라는 중책을 맡게 되어 막중한 책임감을 느끼고 있습니다.

잘 아시다시피 통화정책의 패러다임은 역사적 사건에 직면하면서 계속 진화해 왔습니다. 가까운 예로 2008년 글로벌 금융위기를 기점으로 비전통적 통화정책으로 대표되는 새로운 패러다임에 대한 논의가 시작되었습니다. 이후 통화정책의 개입 여부와 범위, 수단에 대한 고민들이 계속되고 있습니다. 또한 코로나19 상황과도 맞물리며 최근에는 중앙은행의 업무 영역이 아니라 생각했던 경제적 불평등 문제도 통화정책의 관점에서 분석하기 시작했습니다.

이렇게 역사적 사건으로 인해 통화정책 패러다임이 진화하는 양상을 고려하면 현재 중앙은행은 단기, 중장기 모든 시계에서 새로운 도전에 직면하고 있습니다. 당장 단기적으로는 포스트 코로나 상황에 통화정책을 어떻게 운용할 것인가 고민해야 합니다. 중장기적으로는 인구구조의 변화, 4차 산업혁명, 기후 리스크 등을 고려한 중앙은행의 역할이 요구되고 있습니다. 또한 최근에 코로나19 상황과 자산시장 과열 문제에서도 볼 수 있듯이 중앙은행의 독립성을 유지하면서 재정정책, 거시건전성 정책과의 정책 조합도 함께 고민해야 합니다. 이미 한은 내부에서 선제적으로 많은 연구와 검토가 있는 것으로 알고 있습니다. 저도 제 자리에서 조금이나마 기여를 하고자 합니다.

책임감으로 어깨가 무겁지만 한편으로는 탁월한 능력과 겸손함을 동시에 갖춘 한국은행 임직원분들과 함께 일할 수 있다는 기대가 매우 크기도 합니다. 또한 이전부터 존경해 왔던 총재님과 위원님들의 식견과 경험에서 많이 배우면서 최선을 다한다면 제 나름의 소임을 다할 수 있을 것이라 생각합니다. 임기 동안 여러분과 함께 국민경제의 건전한 발전에 일조할 수 있도록 열심히 하겠습니다.

고맙습니다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr