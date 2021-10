[아시아경제 이민지 기자] 국내 화학업체인 한화솔루션이 2거래일 연속 강세를 보이고 있다.

6일 오전 9시 35분 한화솔루션은 전 거래일 대비 3.30% 상승한 4만5400원에 거래됐다. 전일 2.3% 상승 마감한 한화솔루션은 이날에도 오름세를 이어가고 있다.

주가가 강세를 보인 것은 전력 부족으로 중국 화학업체들의 공장 가동률이 낮아지면서 국내 화학업체들이 수혜를 얻을 수 있다는 전망이 확대됐기 때문이다. 이동준 키움증권 연구원은 “중국은 전력난으로 PVC 생산 둔화가 발생하며 부산물인 가성소다의 생산도 감소하고 있는 상황”이라며 “회사는 가성소다 뿐만 아니라 PVC 사업 부문도 중국발 전력 부족에 따른 반사 수혜가 기대된다”고 말했다.

