신안군, 자은도에 국내 최초 ‘섬 생활사 박물관’ 건립

섬 생활사 박물관 건립 기본계획 및 타당성 조사 용역 완료



진도·완도·통영·옹진 등 전국 섬 지역 생활사 자료 조사…7권의 책 발간

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)이 지난달 30일 대한민국 섬의 중요성을 알리는 ‘한국 섬 생활사박물관’을 건립하기 위한 기본계획과 타당성 조사 용역 최종보고회를 마치고 본격적으로 건립을 추진한다.

6일 군에 따르면 전국에서 가장 많은 1025개 섬을 보유한 지자체로써 섬의 가치를 알리고 섬 문화의 다양성 홍보와 전승하기 위해 꾸준히 노력하고 있으며, 이를 보다 체계적으로 연구와 전승을 위한 국내 최초로 섬 생활사를 주제로 한 박물관 건립에 박차를 가하고 있다.

이와 관련해 군은 지난 2009년 폐교된 자은 두봉초등학교를 매입해 부지를 확보했고, 2011년부터 목포대학교 도서문화연구원과 함께 섬 문화자료 조사와 수집을 지속했다.

특히 지난 10여 년간 흑산·홍도·가거도 등 신안군 섬 생활사 자료뿐만 아니라 진도·완도·통영·옹진 등 전국 섬 지역 생활사 자료를 조사해 왔으며 조사내용을 정리하여 7권의 책도 발간했다.

그동안 수집된 자료는 신안군을 비롯해 주요 섬 지역 생활 도구 1254점, 우이도 문채옥 일가 생활문서 511점, 신안군 생활상 사진 자료 1767점 등 총 4860점에 이른다.

수집된 생활 도구는 섬의 자연·생활환경에 따라 다양한 특징을 나타내며 그들이 어떻게 생활했는지 이야기를 담고 있어, 섬사람들의 생활사를 살펴볼 수 있는 소중한 자료이다.

섬 생활 도구이지만 어업이 아닌 농업과 관련된 수집품의 비중이 높은데, 이는 물과 토지가 부족했던 섬 지역의 어려움을 극복하기 위한 조상들의 지혜가 담긴 독창적인 도구로 학술 가치도 매우 높다.

박물관 건립과 관련해 신안군은 사전 행정절차를 이행하고 오는 2023년부터 150억원을 들여 ‘한국 섬 생활사박물관’ 건립을 본격 시작할 계획이다.

박우량 군수는 “대한민국을 지켜온 섬은 자연환경을 극복하고 섬을 삶의 터전으로 일군 섬 주민의 노력이 있기에 가능했다”면서 “섬 주민이 만들어 사용한 생활 도구는 많은 이야기를 들려준다”고 말했다.

그러면서 “신안군은 조상의 노력을 잊지 않고, 섬의 정체성을 전승하기 위해 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr