SH, 장기전세주택 청약 경쟁률 10.8대 1

[아시아경제 김민영 기자] 서울주택도시공사(SH공사)가 지난 8월 공고한 ‘제40차 장기전세주택입주자모집(1900세대)’에 2만571명이 몰리며 최종 청약경쟁률이 10.8대1을기록했다.

장기전세주택은 서울시민이 주변시세의 80%이하 수준으로 거주할 수 있는 공공 임대주택을 말한다. 이번 모집공고의 전세가격은 서민 주거안정에 기여하기 위해 최근 서울시내 전세시세 급등상황 등을 고려해 주변시세의 65%이내로 결정했다.

SH공사는 해당 모집공고와 관련 신규 공급하는 강동리엔파크13단지 및 보라매자이 등 1900세대에 대한 청약접수를 9월15일부터 27일까지받았다.

이중보라매자이(일반,84㎡)는 21세대모집에 2157명의청약자가 몰리며 102.7대1을기록했다. 보라매자이(일반,84㎡)에 이어 수서동(721-135㎡)은 74.4대1, 양재동212번(114㎡)은 73.2대1을 기록하는 등 높은 경쟁률을 보였다.

단지별 최종경쟁률은 SH공사홈페이지에서확인할 수 있다.

SH공사는 신청자의 청약내용을 바탕으로 서류심사 대상자를 공급세대의 150~300% 범위 내외로 선정해 이달 14일 발표할 예정이다. 최종 당첨자 발표는 내년 2월15일이며 입주는 같은 해 3월부터 이뤄진다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr