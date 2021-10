신한금융투자, 국내주식 실전투자대회 ‘신의한수’ 실시

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자 오는 19일부터 1등 상금 1억원이 걸린 국내주식 실전투자대회 ‘신의한수’를 실시한다고 5일 밝혔다.

12월 10일까지 진행되는 이번 대회는 자산 별 정규리그를 진행한다. 참가신청 계좌의 자산금액을 기준으로 ‘1억원 자산리그’, ‘3000만원 자산리그’, 500만원 자산리그’, ‘10만원 자산리그’까지 다양한 자산 군의 실전 투자 수익을 겨루게 된다. ‘1억원 자산리그’ 1등 상금은 1억원 등 각 자산리그 순위 10위까지 상금을 증정한다.

또 스페셜리그를 편성해 특별한 혜택을 제공한다. 1995년생 이후 출생 고객이 참가하는 ‘Z리그’, 신한금융투자만의 차별화된 투자정보 플랫폼인 ‘투자플러스’를 구독하는 투자자가 참가하는 ‘투자플러스리그’ 등 흥미 있는 리그를 구성했다.

신한금융투자는 이번 대회를 기념해 다양한 이벤트를 준비했다. 이번 실전투자대회 신청 후 리그 중계화면에서 다른 투자자를 관심 등록한 고객에게 선착순으로 스타벅스 아메리카노 상품권을 지급한다. 또한 주간 거래금액에 따라 매주 추첨을 통해 최고 30만원 상당의 이마트 상품권을 지급한다.

11월 19일까지 참가신청을 받는 이번 대회에 대한 자세한 사항 및 참가신청은 신한금융투자 홈페이지 및 HTS와 앱 신한알파 그리고 신한금융그룹 통합앱인 신한플러스를 통해 할 수 있다.

