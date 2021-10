넥센타이어, 코로나19 극복 응원 '넥스트레벨 렌탈' 할인 이벤트

[아시아경제 이기민 기자] 넥센타이어가 코로나19 극복을 응원하는 차원에서 타이어 렌탈 서비스인 '넥스트레벨 렌탈' 할인 이벤트를 실시한다고 5일 밝혔다.

넥센타이어는 2015년 업계 최초로 고객 맞춤형 타이어 렌탈 서비스를 시행하고 있다. 이번 할인 이벤트는 오는 12월31일까지 세 달간 진행되며 기간 내 계약 접수 완료한 고객 전원 대상으로 타이어 렌탈료를 할인해준다.

우선 렌탈 서비스 최초 등록비 면제와 36개월 기준 월 렌탈료 최대 1만2800원이 할인된다. 타이어 인치에 관계없이 동일 제품에 대해 통일된 가격이 적용돼 고인치 타이어 교체 시 고객의 비용 부담을 덜 수 있다고 넥센타이어는 설명했다.

우리카드, 하나카드 등 제휴 카드 이용 고객 대상으로 추가 할인이 적용 된다.

넥센타이어 관계자는 "코로나19 장기화로 모두가 힘들고 어려운 시기를 겪고 있다"며 "소상공인을 포함한 전국민의 부담을 덜어 주고자 이번 할인 이벤트를 마련한 만큼 많은 고객들이 혜택을 받길 바란다"고 말했다.

