담양군, 주거지지원형 ‘도시재생 뉴딜 공모사업’ 최종 선정

국토교통부 2021년 도시재생 뉴딜 공모사업…4년 연속 도시재생 공모 선정 쾌거

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 창평면 도시재생 뉴딜사업이 ‘국토교통부 2021년 도시재생 뉴딜 공모사업(주거지지원형)’에 최종 선정됐다고 4일 밝혔다.

이번 선정으로 군은 4년 연속 도시재생 공모사업 선정이라는 획기적인 성과를 거두게 됐다.

창평면 도시재생 활성화 사업은 창평리 일원 83955㎡에 2025년까지 4년간 133억 원(국비 80억, 지방비 53억)이 투입되는 사업이다.

군은 선정에 앞서 도시재생 주민협의체 구성, 도시재생 전략계획 수립, 도시재생지원센터 운영 등의 행정 절차를 거치고 주민 거버넌스의 다양한 의견을 수립, 맞춤형 계획을 반영했다.

사업의 주요 내용으로는 ▲주거복지 기반마련 분야로 공동체 생활플랫폼 조성, ▲재생 기반시설 분야 주민 공동이용시설 정비와 마을주차장 조성, ▲일자리 창출 및 공동체 활성화 분야로 슬로시티 문화시설과 달팽이 이음센터 등이 들어설 예정이다.

최형식 군수는 “담양읍과 창평면의 도시재생 뉴딜사업을 성공적으로 추진하기 위해 전담부서를 신설, 정책의 일관성과 전문성을 갖춰 추진하겠다”며 “쇠퇴해 가는 도심에 희망을 불어넣고 도시기능을 재창조해 활기찬 담양을 만들어나가겠다”고 말했다.

