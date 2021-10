판교테크노밸리 입주기업 지난해 매출액 109조원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 성남시 판교테크노밸리에 입주한 기업체의 지난해 총 매출액이 110조원에 육박하는 것으로 나타났다.

경기도는 올해 4~7월 판교테크노밸리에 대한 실태조사 결과 전체 1697개 입주기업의 2020년 연간 매출이 109조9000억원으로 조사됐다고 4일 밝혔다.

이는 2019년 107조2000억원(1259개 기업)보다 2.5% 증가한 수치다. 하지만 기업 수를 고려하면 기업 당 매출은 200억원 정도 감소했다. 이런 매출 규모는 판교에 본사 없이 연구소만 두고 있어도 본사와 연구소, 지점 매출을 합산해 산출한 것이다.

작년 기준으로 판교테크노밸리 입주기업 중 판교에 본사를 둔 기업은 39% 정도로 파악됐다.

기업 규모 별로는 중소기업이 87.6%(1487개)를 차지했고, 중견기업 5.7%(97개), 대기업 3.8%(64개)로 조사됐다.

중소기업 비율은 먼저 조성된 제1 판교밸리가 85.5%(1112개), 나중에 조성된 제2 판교밸리가 94.5%(375개)를 차지했다.

업종별로는 정보기술(IT) 64.6%, 생명공학기술(BT) 13.4%, 문화콘텐츠기술(CT) 13.0%, 나노기술(NT) 1.1% 등 첨단업종이 전체의 약 92%로 파악됐다.

상시 근무하는 노동자 수는 7만1967명으로, 30~40대가 72.1%(4만9151명)를 차지하고 있다.

전체 임직원 중 연구인력은 34.6%(2만4902명), 여성인력은 27.8%(1만9972명), 신규인력은 16.6%(1만1936명)로 조사됐다.

박종일 도 미래산업과장은 "실태조사 결과를 단지 운영 지원과 경제정책 수립 자료로 활용할 계획"이라며 "국내는 물론 글로벌 테크노밸리의 중심지가 되도록 입주기업들에 더 나은 환경을 제공하는 등 지속해서 지원하겠다"고 강조했다.

