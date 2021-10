‘두바이’ 현장서 부산엑스포 유치 작전 돌입 … ‘첨단 디지털’ ‘부산 매력’ 홍보전략 펼쳐

부산시, 두바이엑스포 5개월간 정부·유치위·코트라 공동 한국관 활용

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 엑스포 유치를 위한 해외홍보 활동을 본격화한다.

부산시는 정부와 유치위원회, KOTRA와 공동으로 10월 1일부터 내년 3월 31일까지 5개월간 ‘2020두바이엑스포’ 개최 기간 부산유치 홍보전을 펼친다고 4일 밝혔다.

두바이엑스포는 코로나19로 1년 연기돼 올해 개최됐다.

‘Connecting Minds, Creating the Future’(마음의 연결, 미래의 창조)를 주제로 UAE 두바이 제벨알리(Jebel Ali)에서 막을 올렸다.

이번 두바이엑스포는 중동지역 최초로 개최되는 엑스포여서 세계로부터 주목받고 있다. 192개국 2500만명이 참가할 것으로 예상된다.

한국관은 3가지 부주제 중 Mobility 존에 위치하고, 참가국 중 5번째로 큰 규모이다. ‘Smart Korea, Moving the World to You’(스마트코리아, 한국이 선사하는 무한한 세상)를 주제로 건립됐다.

부산시는 각국 정상과 장관급 인사가 대거 참여하는 두바이엑스포 기간에 부산엑스포 유치를 위한 홍보활동을 펼칠 계획이다.

한국관(1F)에 부산엑스포 홍보부스를 운영한다. 최초로 출시될 터치스크린(LG 43인치 스탠드형)을 설치해 부산엑스포와 도시브랜드 영상 등 다양한 콘텐츠를 관람자가 직접 터치해 볼 수 있다.

또 한국관(VIP실)에서는 ‘다른 시대 같은 연령의 앵글’을 주제로 부산출신 사진 거장 ‘임응식’의 1950년대 부산의 모습과 경성대 사진과 학생의 2021년 부산 모습을 함께 전시할 예정이다.

내년 1월 16일~20일 한국주간에는 정부와 유치위원회, KOTRA와 합동으로 UAE 및 BIE 주요인사를 초청하는 한국의 날 행사(만찬, 문화공연, VIP미팅 등)를 진행해 적극적인 유치교섭에 나설 예정이다.

또 DEC(Dubai Exhibition Center)에서 개최되는 ‘두바이 한국상품전’에 별도의 부산엑스포 홍보부스를 운영한다.

박형준 부산시장은 “두바이엑스포는 디지털시대 선두주자인 우리나라의 위상을 알리고 유치후보 도시로서 부산의 매력을 알릴 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr