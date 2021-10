그리스 감독, 이재영·이다영 자매 논란 보도에 그리스 감독 "오래 전 일이다"

[아시아경제 권서영 기자] 그리스 리그로 이적한 배구선수 이재영·이다영 자매를 다룬 CNN 보도가 나온 가운데 이들이 소속된 그리스 팀의 감독이 두 선수를 두둔하고 나섰다.

2일(현지시간) 그리스 현지 매체 FOS 등은 타키스 플로로스 PAOK 테살로니키 감독이 이재영·이다영 자매의 논란을 보도한 CNN 기사와 관련하여 "(두 선수의) 학교폭력 논란은 오래전 일"이라고 발언했다고 밝혔다. 또한 "국제배구연맹(FIVB)은 이미 두 선수의 이적을 승인했다"라며 "한국은 두 선수에게 '수도원에 가서 3개월 정도 머물렀다가 그리스로 가라'고 말할지도 모르겠다"고 덧붙였다고도 전했다.

앞서 CNN은 지난 1일 이재영·이다영 자매가 물의를 일으킨 과정과 함께 이들의 그리스 리그 이적에 한국 국민들이 냉담한 반응을 보였다는 내용의 보도를 내놓은 바 있다. CNN은 "왕따 스캔들(학교폭력 논란)에 휘말렸던 한국 여자 배구의 이재영·이다영 선수가 논란의 여지가 있는 그리스 클럽(PAOK)과 계약했다"고 설명했다.

CNN은 대한배구협회의 국제 이적 동의서 발급 거부 과정 및 이재영·이다영 자매의 그리스 이적을 둘러싼 여론을 구체적으로 소개했다. 이어 "배구계에 심각한 피해를 주거나 대중적인 논란을 빚은 선수에 대한 국제 이적을 제한한다는 자체 규정에 따라 국제배구연맹과 그리스 클럽이 주장하는 (두 선수의) 이적에 동의할 수 없다"라는 대한배구협회의 인터뷰 내용을 전하기도 했다.

또 CNN은 "이재영·이다영 자매의 그리스 행 소식이 전해지자 한국에서는 '진심으로 사과하기가 그렇게 어렵냐'는 이야기가 나오고 있다"라며 "일부 팬들은 두 선수가 학교폭력 논란에 사과도 하지 않은 채 도주하는 것이냐는 반응을 보였다"라고도 덧붙였다.

