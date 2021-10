"파격적 변화…" 우크라이나 승무원, 하이힐 벗고 운동화 신는다

[아시아경제 황수미 기자] 우크라이나의 한 항공사에서 여승무원들의 복장 규정을 파격적으로 교체하겠다고 밝혔다.

2일(현지 시각) BBC에 따르면 우크라이나의 저가 항공사 스카이업은 다음 달부터 여승무원들의 기존 유니폼을 변경할 예정이다.

스카이업은 기존의 치마와 블라우스를 없애고 헐렁한 오렌지색 재킷과 바지를 도입할 것을 결정했다. 또 하이힐은 운동화로 교체했다.

다만 화장을 의무화하는 규정은 그대로 유지된다.

스카이업 측은 승무원을 대상으로 한 자체 설문조사를 통해 평소 여성 승무원들이 꽉 끼는 블라우스와 치마, 하이힐 등 복장에 불만을 품고 있었다는 점을 파악했다고 전했다.

스카이업에서 마케팅을 총괄하는 마리아나 그리고라시는 "승무원의 일은 그렇게 낭만적이지 않고 고된 일"이라며 "여승무원들이 성적으로나 장난기 있는 모습으로 비치질 않길 바란다는 것을 알게 됐다"고 설명했다.

현직 승무원 다리아 솔로메나야는 하이힐 등 기존 복장 규정의 고충을 전했다. 다리아는 "제 동료 대부분이 발 전문의를 찾아간다. 발톱과 발가락이 하이힐 착용으로 망가졌기 때문"이라고 했다. 또 하지정맥류 역시 흔한 증상이라고 덧붙였다.

다리아는 특히 긴급 상황에서 복장 관련 문제점이 확연히 드러난다고 지적했다. 그는 "비상착륙 시 꽉 끼는 옷을 입고 비상문을 신속하게 개방하기가 쉽지 않다"고 했다.

한편 해외 일부 항공사에서도 그간 업계 표준으로 고려됐던 복장 규정을 바꿔나가는 추세다.

영국 버진 애틀랜틱 항공은 승무원들의 화장 의무 규정을 폐지했다. 일본 항공은 하이힐 의무 착용을 없애고 치마 대신 바지를 입을 수 있는 선택권을 제공했다.

노르웨지안 항공사도 플랫 슈즈를 허용하고 기내 필수화장 요건을 없앴다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr