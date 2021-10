버스카드 놓고 온 대학생에 "그냥 타"…선행 베푼 기사에 텀블러·손편지 보답

"힘든 일상이었지만 기사님 선행에 많은 위로 받아…감사"

[아시아경제 허미담 기자] 무료로 버스를 태워준 버스기사에게 감사 인사를 전하고자 버스회사로 편지와 수십 개의 텀블러를 보낸 대학생의 사연이 뒤늦게 알려져 훈훈함을 자아내고 있다.

최근 페이스북 페이지 '의정부 대신 전해드립니다'에 따르면 지난달 22일 오후 11시께 대학생 A씨는 경기 의정부시 의정부역에서 집으로 가기 위해 만락동 방향으로 가는 23번 버스를 탔다.

A씨는 당시 버스비를 내려고 했으나, 교통카드를 가져오지 않은 것을 뒤늦게 알게 됐다. 그는 버스기사에게 자초지종을 설명하고 다음 정류장에서 내리겠다고 했다.

그러나 사정을 알게 된 버스기사는 "그냥 타"라며 A씨를 그대로 태우고 달렸다. A씨는 이날 버스기사의 배려 덕에 무사히 집에 도착할 수 있었다.

이후 A씨는 버스기사에 대한 고마움을 잊지 않고, 당시 지불하지 못했던 버스비와 함께 텀블러 30개, 손편지 등을 해당 버스회사로 보냈다.

A씨는 편지를 통해 "당시 추석 연휴에 할 일이 많아 가족들과 시간을 보낼 수 없었고, 저 스스로도 힘든 일상을 보내고 있던 상황에서 기사님이 보여준 선행이 많은 위로가 됐다. 감사하다"며 "항상 안전 운전하시고, 모두의 하루 시작과 끝을 함께해 주셔서 감사하다"고 했다.

사연을 접한 누리꾼들은 "아직 살만한 세상이다. 좋은 일을 하면 좋은 일이 반드시 뒤따라온다. 두 분 모두 복 받을 거다", "선행을 하면 언젠가는 더 좋은 일이 생긴다는 생각을 하게 만든 사연", "기사님의 선행도 아름답고 그 은혜를 갚은 학생도 멋있다", "세상은 아직 따뜻하다" 등의 반응을 보였다.

해당 글이 화제가 되자 A씨는 페이스북을 통해 "제가 행복해진 만큼 나누고 싶은 마음에 보인 행동에 여러분들도 따뜻해지셨다니 참 감사하고 보람차다"며 "코로나 때문에 참 힘든 일상을 보내고 있던 와중에 기사님과 댓글로 응원해주신 분들 덕에 용기를 얻어간다. 감사하다"고 고마운 마음을 전했다.

