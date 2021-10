GS25, 찬또배기 '이찬원' 팬클럽과 저소득층에 2000만원 기부

[아시아경제 조인경 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 32,000 전일대비 650 등락률 -1.99% 거래량 228,042 전일가 32,650 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)GS25, 2년 연속 동반성장지수 '최우수'…"유통업계 유일"GS리테일, GS그룹 이노베이션 커뮤니티 52g와 해커톤 진행 close 이 운영하는 편의점 GS25와 인기가수 이찬원의 팬클럽 '찬스'가 만나 선한 영향력을 전파한다.

GS25는 지난 1일 대구광역시 동구청에서 전광호 GS25 영업부문장과 배기철 대구 동구청장, 팬클럽 찬스 관계자 등이 참석한 가운데 동구 지역 저소득 세대에게 2000만원 상당의 생필품과 GS25 할인쿠폰을 전달하는 기부식을 가졌다고 3일 밝혔다.

이번 기부는 2일 대구 동구문화재단에서 주최하는 '같이가요! 동구 힐링콘서트'에 이찬원이 참여하면서 시작됐다. 이찬원의 팬클럽 회원들이 이찬원의 고향인 대구에서 열리는 콘서트에 의미를 더하기 위해 뜻깊은 사회공헌 활동을 펼치기로 했다. 최근 발표한 이찬원의 싱글 앨범 '편의점' 노래의 인기에 힘입어 실제 공식 CF모델로 활동하고 있는 GS25 측에 이같은 의사를 밝혔고, GS25도 이에 화답하면서 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 대구 동구 지역 저소득층을 위한 기부로 이어졌다.

GS25는 이찬원의 이름의 의미를 담아 2000원 할인쿠폰 5000장을 전달하고, 팬클럽 찬스는 쌀(10㎏) 200포와 GS25의 대표 PB라면인 '오모리김치찌개라면' 4092개 등 1000만원 상당을 기부해 모두 2000만원 상당의 물품과 쿠폰이 전달됐다.

앞서, GS25는 이찬원을 공식 CF모델로 선정하면서 지난달 15일 GS25의 유튜브 채널 '이리오너라'를 통해 랜선 라이브 팬미팅을 진행했다. 가수와의 질의응답 시간, 퀴즈 타임, 편의점 사연 읽기, 먹방 조합 등 다양한 프로그램을 통해 약 100분 간 팬들과 재미 있는 소통의 시간을 나눴다.

전광호 GS25 영업부문장은 "선한 영향력을 실천하고 있는 가수 이찬원의 팬클럽과 함께 이번 기부 행사를 함께 실행할 수 있어 영광"이라며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동으로 대구 지역 발전에 이바지하겠다"고 전했다.

