HDC현대산업개발 컨소시엄, 마산해양신도시 개발사업 우선협상대상자로 선정

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시 마산해양신도시 개발사업 공모 우선협상대상자로 HDC현대산업개발 컨소시엄이 선정됐다.

1일 시에 따르면 이날 선정심의위원회에서 사업계획서를 제출한 3개 컨소시엄에 대한 사전심의를 진행했다.

공모지침서를 위반한 2곳은 신청 무효처리됐고, 현대산업개발 계획서가 단독으로 상정돼 평가·심의받았다.

현대산업개발 컨소시엄은 공모 지침에 따라 평가·심의 결과 총점 800점 이상의 점수를 득점해 우선협상대상자로 선정됐다.

김성호 해양항만수산국장은 "마산해양신도시는 지역민의 관심도가 높고 파급력이 매우 큰 사업이므로 시정 방향인 구도심과의 조화와 상생, 미래혁신 성장, 문화·관광 및 스마트기술 기반 글로벌 감성 도시 조성에 이바지할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이어 "이번에 선정된 우선협상대상자와 적극적인 협상을 벌일 계획이며, 개발계획 및 실시계획 변경 인가 등 절차를 거쳐 사업이 차질 없이 추진되도록 하겠다"고 덧붙였다.

