SSG닷컴, 쓱라이브로 '월간호캉쓱'…10월엔 '파라다이스시티'

"명품화장품 이어 럭셔리 호텔도 라방으로"

5일 오후 8시부터 5성급 '파라다이스시티' 스위트룸 포함 전 객실 판매

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴이 하반기 라이브방송 킬러 콘텐츠로 '럭셔리 호텔'을 선보인다. 상반기 명품화장품에 이어 5성급 호텔을 대표 상품으로 선정해 한 번 더 '프리미엄 상품' 콘텐츠를 강화하고 수요 공략에 나선다는 방침이다.

SSG닷컴은 자체 라이브커머스 '쓱라이브(SSG.LIVE)'에서 매월 1회 프리미엄 호텔 숙박 특가 상품을 소개하는 '월간호캉쓱' 테마를 신설한다고 4일 밝혔다. 이번 달은 인천 영종도에 위치한 복합리조트 '파라다이스시티'를 선정했으며 오는 5일 오후 8시부터 라이브방송을 통해 전 객실 상품 판매에 나선다. 라이브방송 최초로 스위트룸부터 기본 객실까지 모든 객실 상품을 최대 67% 할인가에 준비했으며 SSG닷컴 단독으로 제공하는 혜택을 강화한 것이 특징이다.

대표 상품은 12월16일까지 숙박 가능한 '디럭스 룸' 1박 이용권과 리조트 내 부대시설과 레스토랑에서 사용 가능한 5만원 금액권을 포함한 구성이다. 선착순 200명에게 최대 할인혜택 적용시 24만1700원부터 판매한다. 해당 상품 구매시 추가로 스파 '씨메르' 및 실내 패밀리 테마파크 '원더박스' 무료 입장, 사우나 2인 무료 단독 혜택을 제공한다. 평일(월~목요일) 숙박 고객에게는 실내·외 수영장 무제한 이용 혜택과 오후 1시 레이트 체크아웃 서비스도 함께 증정할 계획이다.

보너스 혜택인 5만원 금액권 대신 2인 조식 이용권이 포함된 상품도 함께 방송에서 소개한다. 3분 이상 시청 고객에게 발급하는 5% 할인쿠폰 적용시 '프리미어 디럭스 룸', '그랜드 프리미어 디럭스 룸'은 30만원대, '코너 스위트룸'은 40만원대, '디럭스 스위트룸'은 70만원대에 만나볼 수 있다. 스위트룸 구매 고객 전원에게는 '조안 테디베어 인형'을 증정한다.

방송 중 구매 고객에게는 추첨을 통해 '파라다이스시티 숙박권', '온더플레이트 뷔페 런치 2인 식사권', '파라다이스시티 디퓨저 세트' 등을 제공하며 퀴즈 이벤트 정답을 맞춘 고객에게는 추첨을 통해 '비노 파라다이스 와인'을 증정할 계획이다.

SSG닷컴은 지난 8월부터 매월 1회씩 럭셔리 호텔 숙박 상품을 제안하는 라이브방송을 진행해왔다. 지난 8월 23일 진행한 서울 첫 리조트 5성급 '파라스파라 서울' 라이브방송에서는 1시간 동안 3억원 매출고를 올리며 라방에서 판매한 호텔 상품 중 가장 높은 매출을 기록했다. 200만원 상당의 스위트룸도 판매돼 프리미엄 호텔 수요를 확인하기도 했다. 지난달 2일 진행한 5성급 '노보텔 앰배서더 서울 동대문' 라이브방송에서도 핫딜 상품이었던 9만9000원 '슈페리어 조식 패키지' 상품이 10분 만에 완판됐다.

이같은 반응을 고려해 SSG닷컴은 이달부터 '월간호캉쓱' 테마를 새롭게 만들어 매월 프리미엄 호텔 한 곳을 선정해 특가 상품을 판매하는 라이브방송을 진행한다는 방침이다. 호텔 소개 및 상품 특징을 상세히 담은 영상을 제공해 콘텐츠를 강화하고 타 플랫폼에서는 쉽게 접할 수 없는 럭셔리 호텔 상품과 단독혜택을 강화해 차별화에 나설 예정이다.

이현진 SSG닷컴 문화서비스팀 바이어는 "쓱닷컴이 보유한 고급스럽고 세련된 브랜드 이미지와 럭셔리 호텔이 가진 특징이 부합하는 점을 살려 특별한 호캉스를 원하는 고객에게 어필할 수 있는 상품을 매달 선보일 것"이라며 "합리적인 가격과 다양한 혜택을 담은 '파라다이스시티' 라이브방송에서 10월 호캉스 기회를 잡았으면 한다"고 말했다.

