[아시아경제 이민지 기자] 하나마이크론 하나마이크론 067310 | 코스닥 증권정보 현재가 17,550 전일대비 1,000 등락률 +6.04% 거래량 4,480,171 전일가 16,550 2021.10.01 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일[클릭 e종목]하나마이크론, 중장기 성장 모멘텀 주목해야“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 은 시설자금 및 운영자금, 기타자금 조달을 위해 1116억원 규모의 유상증자를 결정했다고 1일 공시했다.

예정발행가액은 1만4000원이다. 신주 배정기준일은 이달 22일이다.

이와 함께 보통주 1주 당 신주 0.20주를 배정하는 무상증자도 진행한다. 보통주 798만6976주가 신주로 발행될 예정이다. 신주 배정기준일은 오는 12월8일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr