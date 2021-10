한국재료연구원 이정환 원장, 경남대 신소재공학과 석좌교수 위촉

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교는 한국재료연구원 이정환 원장을 신소재공학과 석좌교수로 위촉했다고 1일 밝혔다.

이 교수는 현재 과학기술정보통신부 산하 정부출연연구기관인 한국재료연구원의 원장을 역임 중이다. 1982년 한국기계연구원에 입사해 소재성형연구센터장, 산업기술지원본부장, 선임연구본부장 등을 지냈다.

또 2007년 한국기계연구원 부설 재료연구소가 설립된 이후 부소장과 소장을 맡아 연구소의 원 승격에 기여했으며, 지난해 한국재료연구원 승격 이후 공로를 인정받아 초대 원장으로 선임됐다.

이외에도 한국소성가공학회장, 한국엔지니어연합회 창원 회장, 한국산업기술인회장, 경남 경제혁신추진위원회 전문위원 등을 역임하며 지역산업 발전에 이바지해왔다.

이날부터 경남대 신소재공학과 석좌교수로 부임해 4차 산업혁명 시대 소재부품 분야를 이끌어나갈 우수 인재와 후학 양성에 적극적으로 나설 계획이다.

박재규 총장은 "이 원장은 소재 강국 실현을 목표로 4차 산업혁명 시대를 이끌 첨단 기술 개발에 주력해 온 한국재료연구원을 풍부한 경험과 탁월한 리더십으로 이끌어 왔다"며 "지역 소재 및 국가 부품 산업 발전을 이끌어 나갈 창조적 인재를 양성하는 데 힘쓸 것"이라고 말했다.

