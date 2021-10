영화는 가지만…홍상수·김민희 BIFF 불참 '마이웨이ing'

[아시아경제 이이슬 기자] 영화는 가지만 감독은 안 간다.

홍상수 감독은 올해 부산영화제 초청 신작 '당신얼굴 앞에서' 일정에 전면 불참한다. 제작실장이자 연인인 배우 김민희 역시 참석하지 않는다는 전언이다.

1일 영화제작전원사에 따르면 홍 감독의 26번째 장편 영화 '당신얼굴 앞에서'와 전작 '인트로덕션'이 다음 달 6일 개막하는 제26회 부산국제영화제에 공식 초청됐다.

일정도 공개했다. 10월 6일 오후 6시 영화의 전당 야외극장에서 진행되는 부산국제영화제 개막식에 '인트로덕션'의 배우 신석호, 박미소, 기주봉이 참석한다. 7일 오후 1시 CGV센텀시티에서 '당신얼굴 앞에서' 상영 후 진행되는 관객과의 대화(GV)에는 배우 이혜영, 권해효, 조윤희가 참석할 예정이다.

'인트로덕션'은 제71회 베를린국제영화제 은곰상(각본상)을 수상했으며, '당신얼굴 앞에서'는 지난 7월 개최된 제74회 칸 국제영화제 비경쟁 부문 프리미어에 초청됐다. 해외에서 주목받은 두 편은 올해 부산국제영화제를 통해 국내 관객과 만나게 됐다.

홍상수 감독은 영화제를 찾지 않을 예정이다. 배우·제작실장으로 크레딧에 이름을 올린 김민희도 마찬가지. 몇 년 사이 국내 공식 행사에 전면 불참해온 바. 놀랍지도 않은 행보다. 하지만 해외영화제에서는 동반 참석하는 등 국내와 다른 행보를 보이며 '마이웨이' 노선을 걷고 있어 곱지 않은 시선이 쏠린다.

앞서 홍 감독과 김민희는 영화 '지금은맞고그때는틀리다'(2015)에서 감독, 배우로 호흡을 맞추며 만났다. 이후 김민희는 6년간 홍 감독의 작품에 출연하며 '뮤즈'가 됐다. 영화계 공공연한 소문으로 나돌았던 둘의 열애설이 매체를 통해 보도되자 연인 사이임을 인정했지만 '불륜'이라는 꼬리표를 떼지 못하고 있다. 홍 감독의 이혼소송이 진행 중인 데다 결혼 생활 중 마음을 나눈 터라 비판에서 자유롭지 못한 분위기다.

영화는 함께 만들지만 카메라 앞에 나서지 않는 두 사람이 언제까지 두문불출 할지 지켜볼 일이다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr