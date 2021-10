“집에서 즐기는 할로윈의 밤”…아성다이소, 할로윈 기획전 진행

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 ‘할로윈 기획전’을 열고 코스튬·인테리어·완구용품 등 총 200여종의 상품을 선보인다고 1일 밝혔다.

코스튬 용품으로는 망토, 모자, 애완 코스튬을 판매한다. 카멜레온 후드망토는 성인이 착용하기 적당한 사이즈로 색감이 화려하다. 할로윈 펠트장식 망토는 아이들이 착용할 수 있는 사이즈로 할로윈 선물로 적당하다.

인테리어 용품은 집이나 사무실뿐만 아니라 캠핑을 할 때도 사용할 수 있는 상품들이 기획됐다. 할로윈 마녀스프 바구니는 그림 동화에서 마녀가 스프를 끓일 때 나오는 단지 모양으로 디자인 됐다.

할로윈 완구도 20여 종을 준비했다. 할로윈 태엽완구는 태엽을 감으면 작동하는 상품으로, 인테리어 소품으로도 사용할 수 있다.

다이소 관계자는 “집에서 가족끼리 할로윈의 밤 을 즐길 수 있도록 이번 기획전을 준비했다” 며 “앞으로도 모두가 즐길 수 있는 다양한 기획전을 계속 선보일 계획”이라고 말했다.

