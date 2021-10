송두환 인권위원장, "코로나19로 노인 인권 취약 심화…각별한 관심 필요"

이달 2일 '노인의 날' 앞두고 성명 발표

[아시아경제 이관주 기자] 송두환 국가인권위원장이 2일 '노인의 날'을 앞두고 노인의 기본적 인권보호와 존엄한 일상적 삶의 보장을 강조했다.

송 위원장은 1일 성명을 통해 "코로나19 위기 시대에 맞은 노인의 날을 계기로 우리 사회가 노인의 기본적 인권보호와 존엄한 일상적 삶의 향유를 위해 더욱 각별한 관심을 갖기를 희망한다"고 밝혔다.

송 위원장은 우리나라 인구의 급속한 고령화가 진행되고 있음에도 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 노인의 빈곤율·자살율 등이 월등히 높다는 사실을 지적했다. 특히 코로나19 위기 속에서 돌봄 공백과 높은 치명률 등으로 노인인권의 취약성이 더욱 심화하고 있다며 우려를 나타냈다.

송 위원장은 "노인을 '정책 대상'으로 여겼던 시각에서 벗어나 '인간 존엄성 및 기본적 인권 보장'이라는 인권의 눈과 감수성으로 노인을 '권리 주체'로 바라보는 인식의 전환이 필요하다"고 했다.

그러면서 "인권위는 우리 사회가 노인의 기본적인 인권 보호를 위해 한 걸음 더 나아갈 수 있도록 지속적으로 노인인권 문제에 관심을 갖고 다양한 정책 대안을 제시할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

