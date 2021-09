"고속도로서 멧돼지 달려들어 충돌…폐차했다" 아찔한 사고 영상에 갑론을박

고속도로서 멧돼지와 충돌 영상 공개돼

누리꾼 "1차로로 핸들 틀어야" vs. "핸들 붙잡아야"

[아시아경제 박현주 기자] 고속도로에 뛰어든 멧돼지와 차량이 정면 충돌한 사고 영상이 공개됐다.

30일 유튜브 채널 '한문철 TV'에는 '제가 초보라서 못 피한 건가요? 저돌적으로 달려드는 멧돼지'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상 제보자에 따르면 사건은 지난 9일 오후 5시쯤 경북 안동시에서 발생했다.

공개된 영상에는 고속도로에 갑자기 멧돼지가 뛰어들어 제보자의 차량과 크게 충돌한다. 차량은 충격으로 가드레일에 2차 충돌하고 파손됐다. 제보자는 "에어백까지 터지고 휠이 다 망가졌다"며 "수리도 못하고 폐차 처리했다"고 설명했다.

제보자는 "주변 사람들은 피할 수 있었다며 제가 초보라서 못 피한 거라고 하는데 정말 다른 사람들은 피할 수 있는 건가"라며 "이런 상황이 처음이라 어떻게 해야 할지 모르겠다. 다음에도 이런 상황이 오게 되면 어떻게 대처하면 좋을까"라고 조언을 구했다.

이어 그는 "주위에서는 1차선으로 차선을 왜 변경을 못했냐고 한다. 급차로 변경을 해서 피하는 게 맞는 건가? 몰라서 영상을 올린다. 알려주시면 감사하겠다"고 말했다.

한편 영상을 공개한 해당 채널에서는 이러한 상황에 처했을 때의 대처방법을 투표에 부쳤다. 그 결과 '핸들 똑바로 붙잡는 게 낫다'는 응답이 100%, '급히 1차로로 핸들 틀어야 한다'는 응답이 0%로 나타났다.

진행자인 한문철 변호사는 "처음 멧돼지 발견한 때가 (멧돼지와의 거리가) 50m가 안 돼 보인다. 핸들 틀다가 난간에 떨어질 수도 있고 중앙분리대를 박고 전복될 수도 있다"며 "날벼락(이다) 운이 나빴다"라고 했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr