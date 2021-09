이성희 농협회장, 국제연맹사무총장 만나 "12월 서울대회 성료 지원"

30일 ICA 사무총장 접견…12월 대회 준비·협력방안 논의

[세종=아시아경제 문채석 기자] 농업협동조합 중앙회는 이성희 회장이 30일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 브루노 롤란츠 국제협동조합연맹(ICA) 사무총장과 만나 세계협동조합대회준비와 ICA 간 협력 방안에 대해 논의했다고 밝혔다.

ICA는 세계 최대 규모의 비정부기구다. 10억명의 세계 협동조합인들의 이익을 대변하는 기관이다. 농협은 1998년부터 ICA 이사 기관, ICA 아시아태평양지역 이사 기관, ICA 농업분과기구(ICAO) 회장 기관 자격으로 참여하고 있다.

이 회장과 롤란츠 사무총장이 논의한 올해 ICA 세계협동조합대회는 오는 12월 1~3일 서울 그랜드워커힐호텔에서 열린다. ICA 창립 125주년과 1995년 맨체스터 대회에서 채택된 협동조합의 정체성 선언 25주년 등을 기념하는 행사다. 비유럽권 대회는 1992년 도쿄 대회 후 두 번째다.

이번 대회 주제는 '협동조합 정체성-모두를 위한 지속가능발전을 향해(Deepening Our Cooperative Identity)'다. 지속가능발전목표(SDGs) 실현의 주요 수단으로 협동조합의 정체성을 공유할 예정이다.

롤란츠 사무총장은 "한국 농협은 110개국 320개 회원기관 중 10위, 농업 부문 2위로 성장한 매우 성공적인 협동조합 모델"이라며 "이번 대회를 통해 한국 농협의 노하우를 많은 회원기관들에 공유하는 계기가 됐으면 한다"고 말했다.

이 회장은 "ICA 협력에 힘입어 성장 발전을 거듭한 농협이 올해 창립 60주년을 맞았다"며 "이제 한국 농협이 회원기관들과 '협동조합 간 협동'이란 ICA 기본 원칙을 적극 실천할 차례고 이번 대회가 성공적으로 개최되도록 노력하겠다"고 화답했다.

