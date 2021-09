구인모 거창군수, 환경미화원 고층·애로사항 청취

안전한 근로환경 개선 애로사항 별도 검토



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 구인모 거창군수는 30일 환경미화원 노동조합인 민주노총 일반노조 희봉위생공사 지회장 등 노조 간부들과 간담회를 했다.

이날 간담회는 최근 구인모 군수가 희봉위생공사 방문 당시 노조 지회장의 요청에 따라 마련됐다.

이영진 노조 지회장은 "군정의 바쁜 일정에도 불구하고 귀한 시간을 내어 우리 미화원의 고충을 들어주셔서 감사하다"며 인사말을 대신했고, 미화원들의 근무 여건 개선과 복지에 대한 애로사항을 제시했다.

구 군수는 "매일 고된 일을 반복하며 우리 군을 위해 애쓰시는 환경미화원분들께 감사드리며, 제안하신 의견과 애로사항에 대해서는 별도로 검토해 담당 부서에서 답변토록 하겠다"고 했다.

이어 "환경미화원들의 안전과 복지에 관한 사항은 직접 챙겨 나가겠으니, 앞으로도 깨끗한 거리환경 조성을 위해 노력해 달라"고 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr