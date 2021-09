[아시아경제 이선애 기자] 인포마크는 라우타투자조합을 상대로 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 했다고 30일 공시했다.

사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 1.0%씩이다. 전환가액은 7529원으로 전환에 따라 발행할 주식은 79만6918주로 주식 총 수의 13.57% 수준이다. 전환 청구기간은 내년 12월20일부터 2024년 11월19일까지다.

