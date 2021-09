경기도, 여성 청소년 '기본 생리용품' 보편지급 접수…10월1일부터

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 지난 7~8월 '여성청소년 기본생리용품 보편 지원' 1~2차 온라인 신청을 하지 않은 여성 청소년을 대상으로 3차 온라인 접수를 10월 한 달간 진행한다.

신청 대상은 안산, 군포, 광주, 김포, 이천, 안성, 하남, 여주, 양평, 구리, 포천, 동두천, 가평, 연천 등 14개 시ㆍ군에 거주하는 만 11~18세 여성청소년이다. 이들은 월 1만1500원 등 6개월간 총 6만9000원의 기본 생리용품 구입비를 지급받게 된다.

도는 10월1일부터 31일까지 3차 온라인 접수를 진행, 11월26일부터 순차적으로 지원금을 지급한다.

신청은 10월1일부터 31일까지 인터넷 또는 모바일로 신청 사이트에 접속해 휴대폰 본인 인증을 절차를 거치면 된다. 온라인 신청 기간을 놓치거나 휴대폰 번호 인증이 어려우면 12월10일까지 주소지 읍면동 행정복지센터에 접수해도 된다.

다만 14개 시ㆍ군 중 지역화폐 운영 방식이 다른 김포시는 시청 홈페이지에 접수해야 한다. 여주시는 읍면동 행정복지센터에서만 접수한다.

기본 생리용품 구입비를 카드나 모바일 형태의 지역화폐로 받은 청소년은 CU, GS25, 세븐일레븐에서 사용할 수 있다.

박승삼 도 평생교육국장은 "앞으로 구매처를 더욱 확대해 여성청소년들이 생리용품을 구입하는 데 불편함이 없도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

