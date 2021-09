“황금연휴 알뜰 쇼핑하세요”…유통업계 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 유통업계가 개천절·한글날 연휴를 맞아 대대적인 할인 행사를 준비하고 고객 잡기에 나섰다.

GS리테일은 10월 한 달간 모든 유통 채널에서 '상상초월' 할인행사를 진행한다고 30일 밝혔다. GS25는 약 1000개 행사상품을 1+1, 2+1로 판매한다. GS리테일 간편결제 시스템인 GS페이로 3000원 이상 구매하면 명품백, 한정판 스니커즈 등 경품 추첨 행사에 응모할 수 있다.

GS샵에서는 TV·데이터홈쇼핑 상품을 총 3회 35만원 이상 사는 고객에게 차량용 무선 진공청소기를 증정한다. 다음 달 1일 하루 동안 이들 상품을 사면 20% 할인 혜택을 주는 '딜데이' 행사를 한다. GS더프레시에서는 매주 선보이는 대표상품을 GS페이로 반값에 살 수 있다. 온라인몰인 GS프레시몰은 매일 각종 채소를 100원에 판매한다.

홈플러스는 다음달 6일까지 '골든위크 특가전'을 진행한다. 이번 행사에서는 신선한 러시아 직송 킹크랩을 할인가에 판매하며 행사카드 구매 시 1만원 상품권을 증정한다. 고객 요청 시 매장에서 킹크랩 찜 서비스를 제공한다.

호주산 척아이롤을 마이홈플러스 멤버십 대상으로 30% 할인된 가격에 판매하며, 각종 해산물도 할인가에 선보인다. 자체 브랜드(PB)인 '시그니처'의 바비큐포크립, 떡볶이, 부대찌개 간편식품 상품도 특가에 내놓는다.

홈플러스 관계자는 “추석 연휴 직후 개천절과 한글날 대체공휴일이 이어지면서 고객 소비가 증가할 것으로 전망돼 골든위크 행사를 준비했다”며 “다양한 할인 행사를 진행하는 만큼 고객들이 황금연휴에 알뜰하고 알찬 쇼핑을 할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

