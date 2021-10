제네시스의 첫 전용 전기차 ‘GV60’ 특별 전시가 30일 서울 압구정 카페캠프통에서 열렸다. 관계자가 지문 인식을 통해 시동을 걸고 있다. /문호남 기자 munonam@

