“게임 아이템 받자”…이마트24, ‘컴프야2021 샌드위치’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 10월 한 달 간 ‘컴프야2021 샌드위치’를 판매한다고 30일 밝혔다.

이번에 선보이는 상품은 더블베이컨치즈샌드위치, 뉴베이컨에그샌드위치, 아삭햄야채샐러드샌드위치 등 3종이다. 샌드위치 패키지에 있는 스크레치 쿠폰을 긁어 나오는 번호를 컴프야2021 모바일 앱에 입력 하면 구단 선택 플래티넘팩, 구단 선택팩, 300스타, 100스타 등 아이템을 무료로 받을 수 있다.

컴프야2021 샌드위치를 구입하면서 이마트24 통합바코드를 스캔하면 적립 횟수에 따라 게임에서 쓸 수 있는 스타를 선물로 준다. 1회차에는 100스타, 2회차에는 150스타, 3회차 200스타, 4회차 250스타, 5회차 300스타를 받을 수 있다.

온라인 게임 안에서는 다음달 1일부터 18일까지 샌드위치 만들기 퀘스트(임무)를 진행한다. 일일미션을 달성하면 경품 응모 이벤트에 참여할 수 있으며, 300명에게 이마트24 기프티콘을 선물로 준다. 또한 샌드위치 완성 개수에 따라 ‘100% 플래티넘팩’, ‘고유능력 변경권’, ‘마일리지팩’, ‘단일 연도 선택팩’ 등 게임에 필요한 아이템을 추가로 증정한다.

이마트24 관계자는 “게임 협업 상품이 큰 인기를 얻음에 따라 이번에는 고객들에게 더 큰 가치와 색다른 즐거움을 주는 데에 집중한 게임 마케팅을 펼친다”며 “앞으로도 고객들과의 접점을 늘릴 수 있는 다양한 협업을 통해 브랜드 인지도와 매출에 도움이 될 수 있도록 할 계획”이라고 말했다.

