최 시장, 직원들에 민주당 입당 권유 의혹

[아시아경제 라영철 기자] 경찰이 직원들에게 입당을 권유한 혐의를 받는 최용덕 경기 동두천시장의 사무실을 압수수색했다.

경기북부경찰청 반부패범죄수사대는 29일 오전 4시간여 동안 동두천 시장실과 동두천 장애인복지관, 동두천 노인복지관 등에 수사관들을 보내 압수수색을 진행했다.

더불어민주당 소속인 최 시장은 지난 4월 한 지역 언론의 보도로 복지시설 직원들에게 민주당 입당 원서를 쓰도록 권유했다는 의혹을 받아왔다.

경찰은 내년 지방선거를 앞둔 최 시장에 대해 공직선거법 위반 혐의를 적용해 강제수사에 착수했다. 최 시장은 혐의를 부인하는 것으로 전해졌다.

경찰은 조만간 최 시장을 소환 조사할 방침이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr