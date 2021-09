예보 차기 사장에 김태현 전 금융위 사무처장

[아시아경제 김진호 기자] 금융위원회는 29일 차기 예금보험공사 사장으로 김태현 전 금융위 사무처장을 임명 제청했다고 밝혔다.

예보 사장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명한다. 임기는 3년이고 업무 수행 실적에 따라 1년 단위로 연임도 가능하다. 예보 사장은 기획재정부 차관, 금융감독원장, 한국은행 부총재 등과 함께 금융위 당연직 위원이 된다.

김 내정자는 1966년생으로 행정고시 35회로 공직에 입문했다. 이후 금융위 자본시장국장·금융정책국장·상임위원·사무처장 등 금융위 주요 핵심 보직을 두루 역임했다.

특히 IMF 외환위기와 글로벌 금융위기, 신종 코로나바이러스 감염증(이하 코로나19) 등으로 인한 경제 위기 속에서 금융시장 안정에 기여했다는 평가를 받는다. 재임 기간에 투자자 보호 장치 강화, 금융회사의 책임성 확보 등 금융소비자 보호를 위해서도 많은 노력을 기울였다.

금융위는 "김 내정자는 오랜 기간 주요 직위를 거치며 쌓아온 풍부한 경험과 전문성, 강한 업무 추진력과 합리적인 리더십을 보유하고 있다"며 "이를 바탕으로 예금자 보호·금융시장 안정 유지라는 예금보험공사의 핵심 기능을 책임감 있게 추진할 수 있는 적임자로 판단된다"고 제정 배경을 설명했다.

