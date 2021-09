[아시아경제 강나훔 기자] GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 42,450 전일대비 800 등락률 -1.85% 거래량 576,709 전일가 43,250 2021.09.29 15:30 장마감 관련기사 GS건설, 2570억원 규모 공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일GS건설, 계양1구역 재개발 조합에 1289억 규모 채무보증 결정 close 은 주식회사 에스시아이와 2521억원 규모 아파트 신축공사 계약을 체결했다고 29일 공시했다.

이 사업은 광주 호남대 쌍촌캠퍼스부지에 지하3층~지하30층, 14개동 규모의 아파트 903가구 신축공사다. 계약기간은 공사착수일로부터 31개월이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr