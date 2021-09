진도군 농산물가공지원센터 창업 요람으로 ‘우뚝’

농업인 가공·창업 전진기지 역할…구기자 등 48개 제품 생산, 연 매출 20여억원



제품개발 컨설팅·표준화, 가공 시제품 개발·상품화 전문 교육과 기술 지원 실시

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 진도군에서 생산되는 농산물을 가공·판매하는 진도군 농산물가공지원센터가 농업인 가공 창업의 전진기지 역할을 톡톡히 해내고 있다.

29일 군에 따르면 농업인들은 제조·가공을 위한 포장·부자재 등의 비용만 부담하면 센터를 이용할 수 있어 진도울금과 구기자, 대파 등을 활용한 티백차, 추출액, 음료 등 총 48개 제품을 생산, 1년 매출액 20여억원을 올리고 있다.

생산된 가공 제품은 농협 로컬푸드매장과 진도 명품관 특산품 판매장 등에서 판매되고 있으며, 쏠비치 진도 판매장 등에도 제품 납품을 추진하고 있다.

특히 친환경으로 재배된 비트 분말과 농축액을 건강기능식품 제조업체에 지난 4월부터 연간 40t을 납품해 오고 있는 등 판로를 새롭게 개척해 나가고 있다.

군은 소규모 가공 창업을 희망하는 농가들이 증가함에 따라 지난 2017년 9월 진도 농산물가공지원센터 개소를 통해 농가들이 생산한 농산물을 가공해 상품화할 수 있도록 지원하고 있다.

접근성을 위해 진도읍 포산리에 있으며, 시설과 기술 부족으로 가공 분야에 도전하지 못했던 소규모 농가들에 기술지원을 통해 직접 생산한 농산물을 다양한 가공식품으로 개발해 왔다.

9월 현재 건조·분말 제품으로 생산할 수 있는 40여종의 장비가 설치돼 있으며, 올해 10억원을 투자해 가공포장시설 설치와 식품안전관리인증기준(HACCP) 인증 추진 등을 통해 고품질의 농산물 가공품을 생산, 농가의 새로운 소득원을 창출해 나갈 계획이다.

그동안 군은 농산물가공지원센터를 통해 지역농산물을 활용한 가공 전문 교육을 하고 시제품 제작, 가공시설 운영 매뉴얼, 제품개발 컨설팅·표준화를 통해 가공 상품화를 해 오고 있다.

진도군 농업지원과 관계자는 “지역의 우수한 농산물을 활용한 연구·개발로 고품질의 농산물 가공품을 생산하고 다양한 판매처를 확보해 소비 촉진을 통한 농가 소득 증가를 기대하고 있다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr