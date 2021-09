60대 80%가 대면 적금 가입하는데…"비대면 가입 혜택서 소외"

[아시아경제 성기호 기자] 60대 이상 고령층 대부분이 여전히 대면으로 적금에 가입해 온라인 우대금리 혜택을 받지 못하고 있는 것으로 나타났다.

29일 국회 정무위원회 소속 윤관석 더불어민주당 의원이 금융감독원을 통해 받은 자료에 따르면, KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 시중은행의 올해 상반기 60대 이상 적금 가입자의 80.9%는 대면 가입을 한 것으로 조사됐다. 반면 같은 기간 20·30대는 82.8%로 비대면으로 적금에 가입했다.

대면으로 적금에 가입하면 은행이 제공하는 온라인 채널 가입 우대금리를 받을 수 없다. 은행권은 인터넷뱅킹 활성화 유도와 통장 발급으로 인한 종이 낭비를 줄이기 위해 비대면으로 적금을 신청할 경우 별도의 우대금리를 적용하고 있다.

지난해 기준 60세 이상의 평균 비대면 적금 가입 비율은 은행별로 우리은행 34.1%, 신한은행 29.2%, 하나은행 25.3%, 농협 4.9% , 국민은행 3.6% 순으로 높았다. 특히 국민은행과 농협의 경우 적금 비대면 가입 비율이 5%에도 미치지 못했다.

윤 의원은 "온라인·모바일뱅킹 서비스 이용률의 세대 양극화가 심화하고 있어 청년층에 비해 온라인 환경에 친숙하지 못한 노년층의 손해가 커지고 있다"며 "노년층을 비롯한 디지털금융 소외계층에 대한 금융교육 제공 등 세대 간 우대금리 격차를 줄일 대책 마련이 필요하다"고 지적했다.

