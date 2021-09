서울관광경찰대, '안전 사각지대' 불법 숙박업소 대거 적발

[아시아경제 이관주 기자] 서울경찰청 관광경찰대는 추석 연휴 전후 특별치안 활동을 추진해 미신고 숙박업 운영 등 213건의 관광 불법행위를 단속했다고 29일 밝혔다.

경찰은 이달 6일부터 28일까지 안전하고 쾌적한 관광환경 조성을 위해 방역 사각지대인 미신고 숙박업소에 초점을 맞춰 집중단속을 실시하고, 남산타워와 경복궁·창덕궁 등 주요 고공 등을 중심으로 코로나19 방역수칙 준수 홍보 활동을 전개했다.

이번에 적발된 행위는 미신고 숙박업이 182건, 기초질서 위반 13건, 도로교통법 위반 18건 등으로 집계됐다. 미신고 숙박업 적발 사례 중에는 대학가 일대 오피스텔 26개 호실을 임차해 불법 숙박업을 운영한 업체와 고시원을 가장해 100여개 객실을 갖추고 일반인과 외국인 유학생들의 임시 자가격리 숙소 등으로 편법 운영하는 대형업체도 있었다.

또 상가주택에 여성 전용 셰어하우스를 가장해 7개 호실을 갖추고 불법 숙박업을 한 경우도 적발했다. 셰어하우스라는 공동생활 공간이 자칫 코로나19 전파 고리로 이어질 가능성이 있어 방역사각지대가 형성될 수 있다는 게 경찰의 설명이다.

이 밖에도 아파트·다세대주택 등 주택형태를 가리지 않고 개인들이 7~10여개씩 운영하는 소규모 미신고 숙박업소와 함께 정부의 주거지원 정책인 '청년주택'에서의 불법 숙박업도 적발됐다.

관광경찰대 관계자는 "미신고숙박업이 여러 형태로 변질·편법으로 운영되는 사례가 늘고 있고, 코로나 방역은 물론 위생·화재 등 각종 위험에 대한 노출도 커지고 있다"며 "숙박업소 예약 시 신고가 된 업소인지 시민 스스로 확인할 필요가 있고, 앞으로도 유관기관과의 협업을 더욱 강화해 불법 숙박업소에 대한 모니터링과 단속을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

