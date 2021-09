[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 소녀시대 출신 가수 티파니 영이 파격 패션을 선보였다.

티파니 영은 28일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 시스루 소재의 망사 상의로 파격적인 자태를 드러냈다.

한편 티파니 영은 뮤지컬 '시카고' 무대에 오르고 있다. 또 현재 Mnet '걸스플래닛999 : 소녀대전'에서 마스터로 출연 중이다.

