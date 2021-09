인천 송도 11-1공구 기반시설 공사에 지역 업체 참여 확대

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역 송도국제도시 11-1공구 기반시설 공사에 인천 지역 건설업체와 인력 참여가 늘어날 전망이다.

인천경제자유구역청은 28일 송도 G타워에서 이원재 청장과 송도 11-1공구 시공사인 디엘이앤씨와 쌍용건설, 대한전문건설협회 인천시회 관계자 등이 참석한 가운데 '지역 건설산업 활성화 상생협약'을 체결했다.

이들 기관은 협약에 따라 송도 11-1공구 기반시설 공사와 관련해 인천 소재 건설업체 참여, 지역 자재·장비 사용, 지역 인력 채용 등에 최대한 노력하기로 했다.

이원재 인천경제청장은 "어려움을 겪는 인천 기업들과 상생하는 차원에서 시공사들의 적극적인 협조를 기대한다"고 말했다.

한편 송도 11-1공구에는 증가하는 토지 수요에 대비하고 산업단지를 활성화하기 위해 총 사업비 8259억을 투입해 도로, 상수관로, 유수지 등 기반시설 건설되고 있으며 오는 2025년까지 완료할 예정이다.

