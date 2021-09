동물복지인증 우유·생닭 20%, 계란 10% 2주간 할인

하나로마트·초록마을·헬로네이처…소비촉진쿠폰 사용가능

[세종=아시아경제 문채석 기자] 농림축산식품부는 계란, 생닭, 우유 등 동물복지인증축산물에 대해 농축산물 소비촉진쿠폰을 적용하는 '20% 할인 행사'를 오는 30일부터 다음 달 13일까지 2주간 시행한다고 28일 밝혔다.

농협 하나로마트, 초록마을, 헬로네이처(온라인 유통채널) 등 업체가 행사에 참여한다. 업체 자체 할인, 농축산물 소비촉진쿠폰 적용 등을 통해 인증 축산물 가격을 깎아준다. 사은품 제공 등 이벤트도 연다.

농협 하나로마트는 전국 매장에서 계란, 생닭, 우유 등 동물복지인증축산물에 대한 할인 행사를 열 계획이다. 생닭과 우유는 20%, 계란은 1인 1만원 한도 내에서 10%를 깎아준다. 서울 양재점 내 약 25평 규모의 특설 판매장을 설치해 인증제도를 홍보하고, 인증축산물 26개 품목에 농축산물 소비촉진쿠폰을 적용해 20%를 할인 판매한다.

초록마을은 인증축산물 농축산물 소비촉진쿠폰 20% 할인 외에 자체 할인 10%를 추가해 30%를 깎아준다. 직영점 중 23개점에 인증축산물 코너를 설치한다. 온라인 쇼핑몰에서도 할인 혜택을 제공할 계획이다. 헬로네이처는 인증축산물에 대해 농식품부 예산 지원을 통한 20% 할인에 자체 10% 할인을 더해 30% 할인행사를 진행할 예정이다.

업체별 할인 대상 품목 및 할인율 등 자세한 사항은 업체 홈페이지와 홍보용 전단지 등을 통해 확인하면 된다.

김지현 농식품부 동물복지정책과장은 "행사를 통해 소비자에게 인증축산물을 할인가로 공급하고, 인증축산물 소비가 사람과 동물이 함께하는 행복한 가치 소비임을 알리기 위해 계속 노력하겠다"고 말했다.

