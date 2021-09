글로벌엑스 재팬, 日 최초 '반도체 ETF' 등 상장

[아시아경제 황준호 기자] 미래에셋자산운용의 일본 합작법인인 글로벌엑스 재팬(Global X Japan)이 테마 ETF 3종목을 28일 동경거래소에 신규 상장한다.

신규 테마 ETF는 세미컨덕터 ETF, 레저&엔터테인먼트 ETF, Global X Japan 메탈 비즈니스 ETF 다. 3개 테마는 모두 일본 동경거래소에는 처음 상장되는 상품들이다.

세미컨덕터 ETF는 일본 반도체 산업에 투자한다. 최근 일본 정부는 반도체 산업에 대한 지원 정책을 발표한 바 있다. 이 ETF는 반도체 생산, 패키징, 테스팅, 장비와 소재 등으로 테마를 나눠 투자한다. 추종 지수는 팩트셋 일본 반도체 지수다.

레저&엔터테인먼트 ETF는 가상현실 및 메타버스 관련 소프트웨어/하드웨어 등 5개 테마에 나눠 투자한다. 솔랙티브 일본 레저 & 엔터테인먼트 지수를 추종한다.

메탈 비즈니스 ETF는 일본 신경제로 대변되는 비철금속 산업에 투자한다. 이 상품은 금속산업 밸류체인과 연관된 4개 서브테마에 투자한다. 추종 지수는 팩트셋 일본 메탈 비즈니스 지수다.

윤주영 글로벌엑스 재팬 CIO는 "글로벌엑스 재팬은 대표지수 중심의 일본 ETF 시장에 새로운 투자 패러다임을 제공하기 위해 차별화된 혁신성장 테마 ETF를 선보이려 지속적으로 노력하고 있다"며 "일본 다이와자산운용은 Global X Japan 테마형 ETF를 활용한 EMP펀드 출시도 계획하고 있다"고 말했다.

글로벌엑스 재팬 ETF는 미래에셋증권 등 국내 증권사 해외주식계좌를 통해 매매 가능하다.

