신라免, 특급호텔×명품 화장품 협업…라이브 방송 진행

' 가을밤의 뷰티호캉스 콘셉트, 제품 시연+메이크업 경험 전수

[아시아경제 김유리 기자] 신라면세점이 글로벌 명품 화장품 업체와 협업해 라이브 방송 강화에 나선다.

신라면세점은 28일 신라TV를 통해 '구찌뷰티'의 '라이브 방송'을 개최한다고 밝혔다. 신라면세점은 지난 7월 이뤄진 '라프레리' 뷰티클래스의 추가 진행을 요청한 고객 의견과 여러 뷰티 브랜드에서의 협업 요청에 신라TV에서 진행하는 라이브 방송을 확대 실시하기로 했다고 말했다.

신라면세점은 28일 오후 7시부터 1시간 동안 '구찌뷰티'와 '가을밤의 뷰티호캉스'를 진행한다. 이번 방송은 전 애프터스쿨, 오렌지캬라멜 멤버인 '레이나'가 진행한다. '구찌뷰티'의 신제품 '쿠션 드 보떼' 소개와 제품 시연, 퀴즈 이벤트 등의 순서로 실시된다. '라이브 방송'은 신라면세점 모바일 애플리케이션(앱)으로 접속가능한 신라TV나 레이나 유튜브 채널인 '아임레이나'로 시청할 수 있다.

한편 '구찌뷰티' 라이브 방송은 '가을밤의 뷰티호캉스'라는 콘셉트로 서울신라호텔의 로열스위트룸에서 진행돼 랜선 호캉스도 함께 즐길 수 있다. 메이크업 아티스트로부터 '뷰티호캉스' 메이크업 비법 및 '레이나'의 뷰티와 셀카 방법도 배울 수 있다.

방송을 시청한 모든 고객에게는 신라면세점에서 '구찌뷰티' 상품 구매 시 사용 가능한 적립금 3만원을 지급하며 라이브 방송 중 퀴즈 정답을 맞추는 고객 5명에게는 '구찌뷰티'의 립스틱을 경품으로 제공한다.

'신라TV'는 신라면세점이 2019년 면세업계 최초로 선보인 모바일 생방송 서비스다. 크리에이터와 소통을 중요하게 여기는 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 고객을 위한 맞춤 서비스라고 면세점 측은 설명했다.

신라면세점 관계자는 "신라TV를 통한 명품 화장품 라이브 방송에 대한 고객들의 관심이 높고, 여러 뷰티 브랜드에서도 협업 요청이 이어지고 있다"며 "많은 고객이 참여할 수 있도록 다양한 브랜드와의 제휴를 통해 마케팅 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr