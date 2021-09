LG전자, 국내 최초 '고온살균' 상하좌우 정수기 출시

필터부터 직수관을 거쳐 출수구까지 물이 지나는 내부 全 구간 고온수로 살균

출수구 자동 업다운 기능으로 좌우 회전은 물론 컵의 높이 감지해 위아래 조절

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자는 고온살균 기능을 강화한 퓨리케어 상하좌우 정수기 신제품을 30일 출시한다고 28일 밝혔다.

이 제품은 눈에 보이지 않는 내부까지 고온수로 살균하는 신기능으로, 국내 최초로 물이 지나는 정수기 내부 전 구간을 고온수로 살균한다. 이 기능은 물을 걸러주는 필터부터 물이 흐르는 직수관까지 주 1회 정기적으로 고온살균한다.

또 고객은 원할 때마다 버튼을 눌러 직수관과 출수구 고온살균 기능을 각각 추가로 작동시킬 수 있다. LG전자는 주기적으로 출수구를 UV LED로 자동 살균하는 UV나노 기능을 이 제품에도 적용했다.

LG전자는 신제품에 부식과 변색에 강한 스테인리스 직수관을 적용했다. 스테인리스 직수관을 고온살균으로 99.99% 살균하기 때문에 세균이나 물때 걱정 없이 정수기 내부 위생상태를 깨끗하게 유지할 수 있다. LG전자가 한국건설생활환경연구원, 한국화학융합시험연구원, KOTITI 시험연구원과 함께 시험한 결과 신제품의 고온살균 기능은 대장균, 황색포도상구균, 녹농균을 99.99% 제거했다.

고객들은 집안 전체 공간 인테리어와의 자연스러운 조화를 고려해 카밍 베이지, 카밍 그린, 카밍 페일로즈, 카밍 코튼스카이 등 오브제컬렉션 컬러 4종을 포함해 7가지 색상 중 선택할 수 있다.

이 제품은 기존 LG 퓨리케어 상하좌우 정수기의 장점을 계승했다. 출수구와 받침대가 좌우로 180도까지 회전할 뿐 아니라 출수구를 상하로 움직이는 자동 업다운 기능을 갖췄다. 고객이 정수기 받침대에 컵을 올려놓고 출수 버튼을 누르면 컵의 높이를 감지한 센서가 출수구 높이를 위아래로 최대 10cm까지 조정해 물튀김을 줄여준다.

업그레이드된 4단계 올 퓨리 필터 시스템은 녹물의 주성분인 망간, 아연을 비롯한 중금속 9종을 제거한다. 전문 검사기관인 노로젠이 장염, 식중독을 유발하는 노로바이러스를 포함한 물을 필터에 통과시켜 시험한 결과 물 속 바이러스가 99.99% 제거됐다.

고객은 전문가가 관리해주는 방문 관리와 보다 저렴한 자가 관리 중 정수기 관리 방법을 선택할 수 있다. 방문 관리의 경우 3개월마다 케어솔루션 매니저가 방문해 필터 교체는 물론 제품 내외부 세척 등 전문적인 제품 관리 서비스를 제공한다. 자가 관리를 선택하면 정기적으로 배송되는 필터를 직접 교체할 수 있다.

5년 계약 기준 월 이용료는 오브제컬렉션 제품을 방문 관리로 이용할 경우 4만1900원, 자가 관리는 3만5900원이다. 일반 제품은 색상과 온수 기능 여부에 따라 방문 관리는 3만5900~3만9900원, 자가 관리는 2만9900원~3만3900원에 이용할 수 있다. 6년 계약의 경우 월 이용료는 4000원 저렴해진다.

LG전자 H&A사업본부 키친어플라이언스사업부장 윤경석 부사장은 "정수기 위생을 한 단계 더 끌어올린 고온살균 기능과 어느 공간에 놓더라도 인테리어 소품이 되는 오브제컬렉션 디자인 등 퓨리케어 정수기만의 차별화된 가치를 더 많은 고객이 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr