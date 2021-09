국민의힘 초선 일부 "국회의원 자격 상실한 곽상도 사퇴 촉구"

"제 식구였다고 마냥 감쌀 수 없어

읍참마속 의지와 결기 세워야"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 일부 초선의원들이 탈당한 곽상도 의원의 국회의원직 사퇴를 촉구했다.

강민국·박대수·박성민·백종헌·엄태영·정동만·최승재 국민의힘 의원은 27일 기자회견을 열고 "곽 의원의 32살 아들이 화천대유로부터 받았다는 50억 퇴직금은 그 이유 여하를 막론하고 국민 여러분께서 도저히 납득할 수 없는 일"이라며 이처럼 밝혔다.

박성민 의원은 이날 기자회견에서 "이번 일로 곽 의원은 이미 공직자로서, 국회의원으로서 그 자격을 상실했다"며 "이런 일이 벌어졌는데도 국회의원직에 연연하는 것은 국민을 우롱하는 처사"라고 말했다.

이어 "같은 당 동료의원으로서 저희도 한없이 무거운 책임감을 느낀다"면서도 "제 식구였다고 마냥 감쌀 수는 없다. 보수 정당을 새롭게 개혁하겠다는 읍참마속의 의지와 결기를 세워야 한다"고 강조했다.

또 "법적 책임 여부야 앞으로 수사 과정에서 밝혀지겠지만 공인으로서 정치적 책임은 무거울 수밖에 없다"며 "곽 의원은 깨끗하게 의원직을 내려놓고 수사를 받길 바란다"고 촉구했다.

