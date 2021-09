잉코, 예쁘고 가벼운 ‘휴대용 전기담요’ 30일 현대홈쇼핑 첫 론칭

전기담요 최저가…‘1+1’ 이벤트도

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 프리미엄 온열 브랜드 ‘잉코(INKO)’는 펀딩 플랫폼에서 큰 사랑을 받은 제품인 ‘프리미엄 극세사 양면 발열 휴대용 전기담요’를 현대홈쇼핑을 통해 처음 선보인다고 27일 밝혔다.

론칭 방송은 오는 30일 오후 3시 40분 현대홈쇼핑에서 진행된다.

잉코의 ‘프리미엄 극세사 양면 발열 휴대용 전기담요’는 친환경 소재인 은나노를 사용해 제작됐다. 파루인쇄전자의 최첨단 인쇄전자기술이 접목돼 열선이 아닌 면 형태의 발열 형식과 필름히터 기술을 기반으로 개발된 제품이다.

일반 담요 대비 2배가량 더 넓은 면적으로 충분한 온열감을 느낄 수 있으며, 1㎜의 얇은 두께감으로 휴대하기 편하다는 장점이 있다.

특히 스웨이드 소재를 사용해 피부에 직접 닿는 사용감이 좋을 뿐만 아니라 캠핑 등 야외활동 시 가벼운 이염 및 오염물에 노출되더라도 물티슈로 가볍게 닦아 제거할 수 있다.

잉코는 이번 현대홈쇼핑 방송에서 전기담요 단품과 더불어 ‘원플러스원(1+1)’으로 구매 가능한 기회도 제공할 계획이다.

현대홈쇼핑으로 구매할 경우 5% 즉시 할인이 적용되며, 각종 카드사를 통한 추가 할인이 적용된다.

현재 현대홈쇼핑에서 구매 시 최저가로 만나볼 수 있으며 라이브 방송에는 특별 게스트로 박소현씨가 출연할 예정이다.

잉코 관계자는 “이번 현대홈쇼핑을 통해 처음 선보이는 프리미엄 극세사 양면 발열 휴대용전기담요는 캠핑족과 코로나로 인한 집콕 생활이 늘어남에 따라 큰 인기를 얻어 지속적으로 수요가 증가하고 있다”며 “다양한 소비자분들에게 자사 제품을 선보이기 위해 홈쇼핑 런칭을 계획하게 됐다”고 밝혔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr