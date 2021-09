현대엔지니어링·현대건설, ‘창원 회원2구역 재개발 사업 수주

총 공사비 4932억원 규모, 지하 3층~지상 27층 19개동 아파트 2065세대 및 부대복리시설 신축

창원 최초 스카이 라운지 2개소, 문주 및 외관 특화 디자인 적용…창원 랜드마크 주거 단지로 재탄생

현대엔지니어링 도시정비사업 1조7205억원 수주 달성, 올해 2조클럽 가입 눈앞

[아시아경제 조강욱 기자] 현대엔지니어링과 현대건설 컨소시엄이 4900억원 규모의 '창원 회원2구역 주택재개발정비사업' 수주에 성공했다.

현대엔지니어링은 지난 26일 열린 창원 회원2구역 주택재개발정비사업 임시총회에서 최종 시공사로 선정됐다고 27일 밝혔다.

이 사업은 경상남도 창원시 마산회원구 회원2동 480-31번지 일대 10만3621㎡ 부지에 지하 3층~지상 27층 규모의 공동주택 19개동 2065세대 및 부대복리시설을 신축하는 사업으로 총 공사비는 약 4932억원이다. 각 회사별 지분은 현대엔지니어링 55%, 현대건설 45%이며, 현대엔지니어링이 주관사를 맡는다.

이 구역 일대는 주택재개발/재건축 정비사업이 활발히 진행 중이어서 창원 구도심의 신흥 주거단지로 부각되고 있다. 이미 인근 회원1구역(999세대), 회원3구역(1253세대)은 입주를 마쳤다. 양덕2구역(956세대), 양덕3구역(487세대), 양덕4구역(981세대), 합성2구역(663세대) 등의 정비사업도 순조롭게 진행되고 있어 향후 창원을 대표하는 주거타운으로 새롭게 조성될 전망된다.

또 인근에 마산중, 마산고, 마산여고 등 전통 명문 학군이 자리잡고 있고, 반경 2km 이내에 KTX마산역, 마산고속터미널, 남해제1고속지선 서마산IC 등도 위치하는 등 우수한 광역교통망도 갖춰져 있다.

현대엔지니어링 관계자는 "창원시 마산회원구에서 추진되고 있는 정비사업 가운데 창원 회원2구역 주택재개발정비사업의 규모가 가장 크다는 장점이 더욱 부각될 수 있도록 조합원이 만족할 수 있는 차별화된 설계를 제시함으로써 수주에 성공할 수 있었다"고 설명했다.

창원에서 최초로 명품아파트의 상징인 스카이 라운지 2개소를 설치하고, 실내수영장ㆍ골프연습장 등으로 구성되는 복층형 실내체육관, 그레이스 케이트(Grace Gate)로 명칭한 문주 특화 디자인 등을 적용한다.

한편 현대엔지니어링은 이달에만 부산 좌천범일통합2지구 도시환경정비사업, 창원 회원2구역 주택재개발정비사업 등 2건의 정비사업에서 시공사로 선정됨으로써 9월 말 현재 1조7205억원의 수주 실적을 확보했다. 올해 남은 기간 추가 수주 여부에 따라 2년 연속 수주 실적 1조원 돌파에 이어 도시정비사업 수주 2조클럽 달성도 기대되고 있다. 현대건설은 이번 수주로 올해에만 8개의 정비사업과 2개의 리모델링 사업을 수주하며 올해 누계로 총 2조5594억원의 수주 실적을 기록하고 있다. 서울 송파구 마천4구역, 대구 동구43구역 등 4분기에 시공사 선정 예정인 사업지에도 적극 참여해 업계 최초 3년 연속 1위를 노리고 있다.

현대사업단 관계자는 "힐스테이트 단일 브랜드에 걸맞는 디자인, 특화 설계에 양사의 뛰어난 시공 역량을 발휘해 창원 최고의 랜드마크 단지가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 수주 소감을 밝혔다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr