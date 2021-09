경찰, '화천대유 5개월간 내사' 비판에 "계좌 자료 확인에 시일 소요"

[아시아경제 정동훈 기자]경찰이 배임·횡령 혐의를 받고 있는 화천대유자산관리(화천대유)의 대주주와 대표에 대한 수사가 5개월째 정식수사로 전환하지 못한 데 대해 "금융정보분석원(FIU)으로부터 받은 계좌 자료를 분석하는 데 시간이 오래 걸렸다"고 밝혔다.

27일 최관호 서울경찰청장은 서울 종로구 내자동에서 열린 기자간담회에서 "FIU가 의혹을 제기한 부분에 대한 금융계좌 사실관계 확인에 시간이 걸렸다"며 "관련자 1명이 조사한 이후 소명자료를 3회에 걸쳐 내 자료를 분석하는데 시일이 걸렸다"고 밝혔다. 이어 범죄혐의에 대해서는 "조금 더 조사가 필요해 보인다"고 밝혔다.

경찰은 앞서 4월 FIU로부터 화천대유 자금 흐름 및 계좌 거래 내역을 확인해달라는 요청을 받고 사건을 용산경찰서에 배당했다. 이후 서울청 금융범죄수사대에서 범죄수익추적팀 5명을 지원한 바 있다. 수사팀 확대 계획에 대해서는 "원칙에 의해서 용산서에서 하고 있다"며 "이번 조사 결과에 따라서 정하게 될 것이다. 가능성은 열려있다"고 밝혔다.

현재 화천대유와 관련한 조사 대상에 대해서는 "(최대주주)김만배씨, 이성문 대표와 천화동인 법인 관련 대표까지 3명"이라고 밝혔다. 이어 무소속 곽상도 의원의 아들인 곽모씨가 퇴직금으로 50억원을 받은 부분에 대해서는 "FIU가 제공한 의심 거래 사실확인에 주력하고 있다"고 밝혔다.

