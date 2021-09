이규홍 사학연금 CIO 연임

[아시아경제 박소연 기자] 사학연금은 이달로 2년 임기가 만료되는 이규홍 자금운용관리단장(CIO)의 임기를 1년 연장하기로 했다고 27일 밝혔다.

사학연금 자금운용관리단장의 임기는 2년이지만 임기 동안의 근무실적 평가에 따라 1년 단위로 재계약 할 수 있다. 이규홍 CIO의 임기는 2019년 10월 1일부터 2021년 9월 30일까지였으나, 2022년 9월 30일까지 1년 연장됐다.

사학연금은 "이 CIO는 재직기간 동안 우수한 실적을 거뒀다"며 "임기 2년 동안 기금운용수익률 11%대를 기록했을뿐 아니라 지난해 말에는 사학연금 창단 이래 최고 운용수익(2조1411억원)을 달성하는 우수한 실적을 냈다"고 설명했다.

이어 "사학연금에 기여한 실적과 리더십을 높이 평가했고, 얼마 남지 않은 올해의 기금 운영 안정성을 고려한 점이 재계약에 주요한 영향을 끼쳤다"고 덧붙였다.

이 CIO는 1966년생으로 연세대학교 경영학을 전공하고, 뉴욕대에서 경영학석사(MBA) 학위를 받은 펀드 전문가다. 이스트스프링자산운용코리아와 NH아문디자산운용 CIO를 거쳐 아쎈다스 자산운용주식회사에서 대표이사를 지냈다.

