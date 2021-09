확진자 연일 급증에 병상부족 우려 확대…중증환자 병상가동률 48.9%

[아시아경제 이현우 기자] 국내 코로나19 확산세 심화로 연일 2000~3000명대 확진자가 쏟아지면서 병상부족 우려도 커지고 있다. 현재 중증환자 전담 병상 가동률은 48.9% 정도로 전담병상이 현재 약 500개 정도 남은 상태로 알려졌다.

26일 중앙사고수습본부(중수본)에 따르면 전날 오후 5시기준 중증환자 전담 병상의 가동률은 전국 기준으로 48.9%(976개 병상 중 477개 사용 중)로 집계됐다. 중증환자 치료를 위한 장비·인력을 갖춘 전담 병상 중 현재 499개가 비어있는 상태다. 최근 확진자의 70∼80%가 집중된 수도권은 가동률이 이미 50%를 넘은 것으로 알려졌다.

서울은 333개 병상 가운데 182개(54.7%)를 쓰고 있어 당장 입원할 수 있는 중증환자 전담 병상은 151개다. 경기(97개), 인천(37개)은 아직 병상 여력이 있지만 확진자가 지속 발생할 경우 병상부족이 우려된다.

비수도권 사정은 더 심각하다. 중증환자 전담 병상만 놓고 보면 충남(8개), 제주(7개), 전남(6개), 대전(4개), 경북(3개), 세종(2개) 등 여유 병상이 한 자릿수에 그친 지역이 상당해 향후 확진자 급증시 부족 사태가 예상된다.

중증에서 상태가 호전됐거나 중증으로 악화할 가능성이 높은 환자를 위한 준-중환자 병상 역시 비슷하다. 서울·경기 지역의 경우 남아있는 준-중환자 병상이 각각 41개, 39개뿐이다. 인천 또한 확보한 병상 23개 가운데 21개를 사용하고 있어 입원 가능한 병상이 2개에 불과하다. 특히 전북(8개 병상 모두 사용), 경북(2개 병상 모두 사용)에는 비어있는 병상이 하나도 없는 것으로 집계됐다.

확진자가 큰 폭으로 늘면서 경증이나 무증상 확진자가 격리되는 생활치료센터 가동률 역시 60%에 육박하고 있다. 전국의 생활치료센터 87곳(정원 1만9517명)의 가동률은 이날 0시 기준으로 59.4%에 달한 것으로 집계됐다. 수도권 생활치료센터에는 3903명, 비수도권 센터에는 4023명이 각각 추가로 입소할 수 있다.

