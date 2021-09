[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 24일 발표된 김여정 북한 노동당 부부장의 담화와 관련, 내용을 분석 중이라며 "남북관계 복원 노력을 지속하겠다"고 밝혔다.

통일부 당국자는 이날 "김 부부장 담화 내용에 대해 신중히 분석하고 있다"며 이같이 밝혔다.

이어 "우리 정부는 남북관계 복원과 발전을 위한 노력을 일관되게 지속해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

이날 김 부부장은 담화를 통해 "종전선언은 나쁘지 않다"며 "앞으로의 언동에서 매사 숙고하며 적대적이지만 않다면 얼마든지 북남사이에 다시 긴밀한 소통을 유지하며 관계회복과 발전전망에 대한 건설적인 론의를 해볼 용의가 있다"고 밝혔다.

