쿠쿠 펫브랜드 '넬로', 현대百 미아점에 첫 오프라인 매장 오픈

[아시아경제 이준형 기자] 쿠쿠전자의 반려동물 전문 브랜드 '넬로'는 라이프스타일 펫 플랫폼 '허글'과 함께 현대백화점 미아점에 첫 오프라인 매장을 오픈했다고 24일 밝혔다.

넬로는 이번에 오픈한 매장에서 펫 드라이룸, 펫 급수기, 펫 급식기 등 반려동물 가전을 선보였다. 이 밖에도 허글의 스마트 펫 토이, 퓨어앤내추럴펫의 유기농 펫케어 제품 등 다양한 반려동물 전용 제품을 판매한다. 오프라인 매장을 통해 넬로 반려동물 가전의 접근성을 높였다는 게 회사 설명이다.

첫 오프라인 매장 오픈을 기념해 할인 프로모션도 진행 중이다. 쿠쿠전자는 해당 매장에서 넬로 대표 제품인 펫 에어샤워와 펫 드라이룸을 비롯해 넬로 전 제품을 최대 44% 할인된 가격으로 판매한다. 펫 드라이룸과 유모차를 구매한 고객에게는 선착순으로 펫 급수기나 위키드본을 증정한다. 허글 제품을 구매한 고객에게는 구매금액에 따라 동결건조간식을 사은품으로 제공한다.

쿠쿠전자 관계자는 "반려동물을 가족과 같이 소중히 여기며 반려동물 제품의 안정성과 품질을 꼼꼼히 보는 펫팸족이 늘어나 첫 오프라인 매장을 오픈하게 됐다"면서 "백화점 입점을 지속적으로 확장하며 펫팸족의 편의성을 높인 쇼핑 환경을 제공하겠다"고 말했다.

