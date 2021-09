[아시아경제 유병돈 기자] 에스디생명공학 에스디생명공학 217480 | 코스닥 증권정보 현재가 4,065 전일대비 40 등락률 -0.97% 거래량 38,065 전일가 4,105 2021.09.23 15:30 장마감 관련기사 에스디생명공학, 에스디프렌즈 흡수합병감사합니다. “인바이오젠”으로 터졌습니다! 후속株 또 갑니다!에스디생명공학, 허닭과 건강기능식품 사업 업무협약 체결 close 은 시가 하락에 따라 2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액을 4504원에서 4117원으로 조정한다고 23일 공시했다.

이에 따라 전환 가능 주식 수는 412만9220주로 늘어난다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr