일상 속 과학 ‘테마여행’…대전시 ‘사이언스투어’ 운영

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 일상 속 과학을 테마로 대전을 여행할 수 있는 관광 프로그램이 운영된다.

대전시는 이 같은 내용의 테마형 통합과학관광시스템인 ‘대전사이언스투어’ 프로그램을 마련해 운영한다고 24일 밝혔다.

대전사이언스투어는 국토교통부 공모 ‘Rew-New 과학마을 조성사업’ 선정에 따라 추진된다. 지역관광 플랫폼에 대전이 가진 과학·문화 인프라를 통합·연계해 일상적 과학 체험활동을 가능케 한다는 것이 사업 추진의 핵심이다.

이 프로그램은 대전 소재 대덕특구 내 연구소와 정부출연 연구기관 내 오픈랩(Open Lab), 국립중앙과학관, 신세계 아트&사이언스 내 대전 브랜드 홍보관, 넥스페리움 탐방 및 과학전문가 강연, 진로 멘토링 체험 등을 통합·연계해 운영한다.

‘과학고수 팁 투어’, ‘SF시네마 팁 투업’, ‘과학연애 팁 투어’ 등 3개 테마별로 당일형 또는 숙박형(1박 2일) 프로그램을 진행하는 방식이다.

우선 ‘과학고수 팁 투어’는 KAIST와 과학기술연합대학원대학(UST) 소속의 과학 전문가의 분야별 강연·진로 멘토링 및 연구소·과학체험관 견학 등으로 구성된다.

또 ‘SF시네마 팁 투어’는 SF영화 속에 숨은 과학원리를 찾아내고 우주, 메타버스, 로봇, 생명, 바이오, 그린에너지 속 과학원리를 배우고 체험하는 프로그램으로 운영되며 ‘과학 연애 팁 투어’는 증강현실로 대전을 체험하고 과거로 돌아가 지역 곳곳의 뉴트로(New-tro) 감성을 느끼며 과학도시 대전의 면모를 확인하는 시간으로 채워진다.

대전사이언스 투어는 27일부터 홈페이지를 통해 예약 후 참여할 수 있다.

명노충 시 과학산업국장은 “대전사이언스투어는 여행자가 과학을 보다 쉽고 재밌게 즐길 수 있는 테마별 프로그램으로 운영된다”며 “특히 과학자의 강연과 멘토링은 미래 핵심 과제인 기초과학 연구와 과학인재 양성에 주체인 청소년에게 실익이 되는 프로그램이 될 것″이라고 말했다.

